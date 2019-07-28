У Зеленского хотят создать префектуры

В партии "Слуга народа" планируют провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами. Об этом заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко в интервью изданию Левый берег.

По его словам, реформа предусматривает "расширение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации".

Их, по словам Корниенко, заменят префектуры, "которые будут следить за законностью решений местных советов".

"При такой модели ... речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", - отметил он и добавил, что планируется оставить 100 районов.

"У нас есть группа, которая занимается децентрализацией и местным самоуправлением. Что-то будет делаться с нуля, что-то - будет доработано", - сообщил Корниенко, говоря о проекте реформы.

Он добавил, что децентрализация есть в программах всех политических сил и "ее поддерживают".

Ранее будущий народный депутат от партии Слуга народа и экс-журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский рассказал, как в партии выбирают главу будущей фракции в Верховной Раде.

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Источник: korrespondent.net