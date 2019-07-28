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28. 07. 2019

При оползне в Китае погибли 29 человек

На юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу, в результате оползня погибли 29 человек, еще 22 пропали без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Оползень обрушился на одну из деревень в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй 23 июля, в результате чего 21 дом был погребен под толщей земли.

По данным местного аварийно-спасательного ведомства, на месте бедствия было спасено в общей сложности 40 человек.

Министерство финансов КНР и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили 30 млн юаней (около 4,35 млн долл.), которые будут использованы для ликвидации последствий бедствия.

Ранее в Мексике из-за схода оползня на дом погибла семья из семи человек, из которых четверо – дети. В тот момент в доме проходило семейное торжество, приуроченное к выпуску ребенка из начальной школы.

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Источник: korrespondent.net

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