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28. 07. 2019

На Донбассе тракторист подорвался на мине

Вблизи оккупированного Никишина в Донецкой области тракторист получил ранение в результате подрыва трактора на противотанковой мине. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Сам пострадавший рассказал наблюдателям по телефону, что во второй половине 19 июля он ехал на тракторе по грунтовой дороге с придорожной растительностью возле населенного пункта Никишино, когда услышал громкий взрыв. 

"Друг мужчины, который проживает в том же доме, сообщил СММ, что 19 июля обнаружил потерпевшего, лежащего на дороге с ранениями правой ноги, и отвез его в больницу в Енакиево", - говорится в отчете.

Мужчину доставили в больницу с переломами правой ноги, которые он получил от взрыва, вероятно, противотанковой мины ТМ-62.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной территории Донецкой области произошел взрыв мины, в результате которого погиба пожилая женщина. 

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Источник: korrespondent.net

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