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28. 07. 2019

Зеленский обратился к предстоятелям церквей

Президент Владимир Зеленский в день Крещения Руси призвал предстоятелей церквей к диалогу. Об этом говорится в поздравлении в Twiiter главы государства в воскресенье, 28 июля.

"Поздравляю всех с днем Крещения Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал президент.

Как сообщалось, сегодня Православная церковь Украины впервые провела крестный ход. Также сегодня состоялся традиционный ход вокруг Владимирского собора во главе с патриархом Филаретом.

Накануне крестный ход в столице провела УПЦ Московского патриархата.

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Источник: korrespondent.net

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