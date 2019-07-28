В Ливии уничтожены два украинских самолета - СМИ

В Ливии в результате удара по аэропорту Аль-Джуфра, который контролируют силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, уничтожены два самолета Ил-76. Об этом сообщает Al-Jazeera.

По данным авиационного ресурса avia.pro, в результате ракетного удара могли быть уничтожены два транспортных самолета Ил-76, и оба принадлежат Украине.

А в Telegram-канале Галлифрейские технологии сообщается, что украинские грузовые воздушные суда были зафрахтованы ОАЭ и перевозили в Ливию из Турции запрещенное оружие. Также в опубликованной на канале новости сказано, что командир одного экипажа погиб, а судьба остальных пилотов пока неизвестна.

Согласно другим данным, именно в результате удара Ливийской национальной армии, о чём свидетельствует видео, были уничтожены самолеты перевозившие вооружение для Правительства национального единства. Согласно последним сводкам, ракетные удары наносились исключительно Ливийской национальной армией, в частности, сообщалось о нанесении ударов по Международному аэропорту Мисрата.

Официальные комментарии по данному поводу отсутствуют, однако спутниковые снимки свидетельствуют о том, что как минимум один самолёт был уничтожен на авиабазе Аль Джафра, находящейся под контролем Ливийской национальной армии.

Photo sirculated on #Libya FB, reportedly shows 2 destroyed cargo aircrafts in al-Jufra airbase. pic.twitter.com/Wz1WcOv4ZQ — Bashir Alzawawi (@Balzawawi_ly) July 27, 2019

Напомним, в начале июля Совбез ООН призвал все стороны конфликта в Ливии к деэскалации и возвращению к процессу политического урегулирования под эгидой организации.

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Источник: korrespondent.net