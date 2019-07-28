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28. 07. 2019

На ЛГБТ-марш в Берлине вышли полмиллиона человек

В Берлине 27 июля состоялся ежегодный ЛГБТ-марш, на который вышли полмиллиона человек, сообщает Радио Свобода.

Марш начался на улице Курфюрстендам в западной части города. Участники прошли до Бранденбургских ворот.

В этом году гей-парад в Берлине прошел 41-й раз. Его девиз – Stonewall 50 – каждое восстание начинается с твоего голоса. Это напоминание о первых крупных протестах ЛГБТ-активистов в Нью-Йорке, состоявшихся в 1969 году.

Cмотрите фотогалерею: На ЛГБТ-марш в Берлине вышли полмиллиона человек

Отметим, несколькими неделями ранее в кельнском гей-прайде приняли участие около 1,2 миллиона человек.

Ранее в Нью-Йорке прошел Всемирный прайд-парад, знаменующий собой окончание месяца борьбы за права ЛГБТ-сообщества. Участие в нем также приняла украинская колонна под названием Proud Ukraine.

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Источник: korrespondent.net

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