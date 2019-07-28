Резонансное убийство на Житомирщине: названы версии

Полиция рассматривает несколько версий убийства Ильи Обихода в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД в воскресенье, 28 июля.

"Сейчас отрабатывается ряд версий, в том числе, озвученные в СМИ, о причастности погибшего к криминальным разборкам, избирательной гонке, личные неприязненные отношения и др.", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что на данный момент усиленная следственно-оперативная группа отрабатывает собранную на месте происшествия и в ходе первоочередных мероприятий информацию о погибшем.

"Это часы записей камер видеонаблюдения, это установление событий с максимальной детализацией последних дней жизни погибшего, это отработка его контактов и знакомых и еще ряд следственно-розыскных мероприятий публичного и негласного характера. К мерам привлечены работники департаментов уголовного розыска, стратегических расследований и других подразделений криминальной полиции НПУ", - сообщили в МВД.

Как сообщалось, тело 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода было найдено в лесу в Малинском районе 26 июля.

По данным СМИ, Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам баллотировавшегося в 64-м избирательном округе нардепа Сергея Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила и Ивана Пашинских.

Пашинский свою причастность к убийству Обихода отрицает.

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Источник: korrespondent.net