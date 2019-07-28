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28. 07. 2019

На Донбассе изъяли 150 кг наркотиков

В Доброполье Донецкой области во время обыска обнаружили 150 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в воскресенье, 28 июля.

"Недавно в г. Доброполье работниками РПСПОП "Николаев" совместно с сотрудниками уголовного розыска Добропольского ОП ГУНП в Донецкой области проведен обыск по месту проживания гражданки "К". Во время обыска выявлены и изъяты наркотические вещества, весом 150 кг", - сказано в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Украине перекрыли масштабный канал поставки наркотиков из Китая. Продажа опасных веществ продолжалась на протяжении 10 лет.

А возле Киева накрыли базу крупного наркосиндиката. Нарколаборатория располагалась в Макаровском районе.

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Источник: korrespondent.net

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