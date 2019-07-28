В Персидский залив прибыл второй британский фрегат

Ранее британское министерство транспорта повысило уровень безопасности морских перевозок под флагом Британии до уровня 3 и продолжает рекомендовать избегать прохода через Ормузский пролив.
Позже госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.
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Источник: korrespondent.net
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