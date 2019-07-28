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28. 07. 2019

В Персидский залив прибыл второй британский фрегат

В Персидский залив прибыл еще один военный корабль Королевского флота Великобритании, сообщает BBC в воскресенье, 28 июля.
 
 
Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна продолжает настаивать на дипломатическом разрешении кризиса с Ираном.
 
"Свобода судоходства в Ормузском проливе является жизненно важной не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые корабли должны быть способны законно путешествовать и безопасно доставлять груз в любой точке мира", - подчеркнул чиновник.

Ранее британское министерство транспорта повысило уровень безопасности морских перевозок под флагом Британии до уровня 3 и продолжает рекомендовать избегать прохода через Ормузский пролив.

Позже госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила.

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Источник: korrespondent.net

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