В Мариуполе мужчина заменил дверной замок гранатой

В Мариуполе Донецкой области мужчина установил гранату вместо сломанного дверного замка. Об этом сообщает пресс-служба полиции в воскресенье, 28 июля.

Как сообщается, 27 июля около 11.30 в полицию поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре города прогремел взрыв. На место происшествия прибыли наряды полиции и взрывотехников.

В квартире полицейские нашли куски взрывного устройства, их изъяли для экспертизы. Мужчины, который снимал квартиру, при взрыве дома не было. Его личность установили за несколько часов.

Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что сам изготовил устройство и поставил его на дверь как "альтернативу замка".

По факту ЧП возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что под Киевом девушка подорвалась на гранате, когда пыталась ее закопать.

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Источник: korrespondent.net