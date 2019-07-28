В Гонконге столкновения протестующих с полицией

В Гонконге второй день продолжаются протесты активистов, несмотря на запрет. В в воскресенье, 28 июля, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации, сообщает газета South China Morning Post.

Инцидент произошел в северо-западной части Гонконга, недалеко от здания канцелярии центрального правительства Китая в этом специальном административном районе.

Как сообщается, активисты стали швырять в стражей порядка кирпичи. В настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по зачистке района.

Также сообщается, что участники акции протеста устраивают поджоги.

"Офицеры полиции проводят операцию по зачистке территории на востоке острова Гонконг, в то время как некоторые протестующие устроили поджоги в различных локациях", - говорится в заявлении полиции. По данным СМИ, к настоящему моменту четыре человека госпитализированы, полиция арестовала около 10 человек.

Накануне несогласованная демонстрация завершилась кровавыми столкновениями на станции метро Yuen Long.

Протесты в Гонконге продолжаются восьмую неделю подряд. Их первопричиной стал законопроект об экстрадиции в КНР, который в результате был отложен, но не отозван окончательно. Намерение правительства автономии разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР вызвал самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

Китай, которому Гонконг был передан в 1997 году, заверил Великобританию, что сохранит на этой территории основные права человека, такие, как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно, по их мнению, все больше нарушает принцип "одна страна, две системы".

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Источник: korrespondent.net