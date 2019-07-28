В Нигерии расстреляли похоронную церемонию: более 60 погибших

В результате нападения боевиков "Боко харам" на северо-востоке Нигерии погибли 65 человек. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя местных властей.

По его данным, боевики на мотоциклах прибыли в одну из местных деревень в штате Борно и открыли огонь по людям, возвращавшимся с похоронной церемонии. Еще не менее десяти мирных жителей получили серьезные ранения.

Напомним, такое же крупное нападение Боко харам состоялось в феврале - тогда погибли 60 мирных жителей.

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения в соседних странах: Нигере, Камеруне и Чаде.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net