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29. 07. 2019

Молния убила женщину во время забега в Альпах

 
В Италии в Альпах, недалеко от границы с Австрией, женщину во время бега убило ударом молнии, сообщает Le Soir.
 
По данным издания, в момент происшествия 45-летняя женщина принимала участие в забеге по природному рельефу.
 
Когда спасатели нашли ее в горах между долинами Сарентино и Пассирии, она была еще жива. Женщину госпитализировали, через некоторое время она умерла. Погибшая была гражданкой Норвегии.
 
Отмечается, что удар молнии настиг женщину на высоте 2,1 тысячи метров над уровнем моря.

Напомним, ранее в Индии от ударов молний за сутки погибли более 30 человек, а в Бангладеш за день 14 человек погибли от ударов молний.

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Источник: korrespondent.net

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