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29. 07. 2019

Число жертв оползня в Китае достигло 38 человек


Число жертв обширного оползня в китайской провинции Гуйчжоу на юге страны возросло до 38 человек, сообщает Центральное телевидение Китая. 

Еще тринадцать человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 29 погибших и 22 пропавших без вести.

Оползень обрушился на одну из деревень в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй 23 июля, в результате чего 21 дом был погребен под толщей земли.

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Источник: korrespondent.net

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