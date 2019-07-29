Число жертв оползня в Китае достигло 38 человек

Число жертв обширного оползня в китайской провинции Гуйчжоу на юге страны возросло до 38 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Еще тринадцать человек числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 29 погибших и 22 пропавших без вести.
Оползень обрушился на одну из деревень в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй 23 июля, в результате чего 21 дом был погребен под толщей земли.
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Источник: korrespondent.net
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