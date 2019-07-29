Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США

Пассажирский поезд компании Amtrak протаранил находившийся на путях автомобиль в американском штате Иллинойс к югу от города Чикаго, сообщается в Twitter компании.
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Напомним, ранее в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области один человек погиб и один пострадал.
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Источник: korrespondent.net
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