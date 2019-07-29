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29. 07. 2019

Пассажирский поезд протаранил автомобиль в США


Пассажирский поезд компании Amtrak протаранил находившийся на путях автомобиль в американском штате Иллинойс к югу от города Чикаго, сообщается в Twitter компании.
 
После столкновения с транспортным средством несколько составов сошли с рельсов. Всего в поезде находились 297 пассажиров. Никто из них не пострадал.
 
На месте работают полицейские и спасатели.

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Напомним, ранее в результате столкновения пассажирского поезда с автомобилем во Львовской области один человек погиб и один пострадал.

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Источник: korrespondent.net

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