Итоги 28.07: Успех Динамо, первый крестный ход ПЦУ



Украина выразила протест из-за поездки Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным с украинской стороной визитом делегации России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в аннексированный Крым.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России", - говорится в сообщении.

Аномальная жара в Скандинавии побила рекорды

В Финляндии на самой старой метеорологической станции в Хельсинки был установлен новый температурный рекорд в этой местности. Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла был установлен в июле 1945 года.

Динамо выиграло Суперкубок Украины

Киевское Динамо стало обладателем Суперкубка Украины, обыграв донецкий Шахтер со счетом 2:1.

"Горняки" вышли вперед в добавленное к первому тайму время - отличился Алан Патрик. После перерыва динамовцы имели преимущество и на 80-й минуте Никита Бурда сравнял счет. Через три минуты Денис Гармаш вывел киевлян вперед.

Президент Владимир Зеленский наблюдал за матчем с трибун стадиона Черноморец в Одессе вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Первый крестный ход ПЦУ состоялся в Киеве

Православная церковь Украины впервые провела крестный ход. Колонну верующих возглавлял предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Также состоялся традиционный ход вокруг Владимирского собора во главе с почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

По данным МВД, первый крестный ход Православной церкви Украины в день Крещения Руси собрал около 15 тысяч человек. Правопорядок во время проведения мероприятий обеспечивали около 2000 правоохранителей.

Великобритания направила второй военный корабль в Персидский залив

В Персидский залив прибыл еще один военный корабль Королевского флота Великобритании. Фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив.

В округе, где выиграл кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса

Житомирский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию округа №64 в Коростене пересчитать голоса на всех избирательных участках округа.

Таким образом суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии Слуга народа Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (их в этом округе 299).

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Источник: korrespondent.net