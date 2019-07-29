На Донбассе обстреляли пункт пропуска

За сутки, 28 июля, Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время сепаратисты нарушили запрет на использование любого оружия. Об этом сообщает штаб ООС.
"Противник обстрелял КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета”, - говорится в сообщении, и, в частности, добавляется, что "обстрел боевых позиций Объединенных сил не был зафиксирован".
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - резюмируют в сообщении.
Ранее президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и постпредом США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.
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Источник: korrespondent.net
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