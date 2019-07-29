Глава ЦИК допустила изменение состава комиссии

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук готова к тому, что новый парламент сменит состав ЦИК. Об этом она заявила в эфире 5 канала.

В то же время она призвала депутатов во время принятия решений относительно состава ЦИК, прежде всего, обращать внимание на профессионализм кандидатов.

"Несмотря на те политические процессы, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли будет такое решение по изменению состава комиссии или ее полного обновления, то такое решение будет приниматься", – сказала Слипачук.

Ранее сообщалось, что ЦИК нашла нарушения в финотчетах четырех партий. Комиссия передала материалы в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и попросила отреагировать на нарушения.

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Источник: korrespondent.net