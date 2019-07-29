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29. 07. 2019

Данилюк представил план по реформированию СБУ

Команда нового президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать Службу безопасности Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк 24 каналу.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны ", - сказал Данилюк.

По его словам, Служба безопасности исторически встроенна в многие процессы государства, поэтому без ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла, отметил Данилюк.

Реформа СБУ предполагает усиление департамента контрразведки, а также упразднение дополнительных функций ведомства, которые касаются экономической сферы и борьбы с коррупцией, отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.

Данилюк убежден, что к разработке законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.

Напомним, что ранее СБУ заявила о миллионных махинациях в Спецтехноэкспорте - там все отрицают.

Также сообщалось, что СБУ поймала на взятке главного госинспектора таможни Борисполя.

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Источник: korrespondent.net

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