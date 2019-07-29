В ОБСЕ раскритиковали языковую политику Украины

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что языковая политика Украины нарушает права нацменьшинств, а также добавляет элементы дискриминации. Об этом он сказал в интервью российскому изданию Известия, которое было опубликовано в понедельник, 29 июля.

Верховный комиссар ОБСЕ назвал реализацию рекомендаций Совета Европы одной из имеющихся сегодня проблем.

"К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации", - отметил Заньер.

Он отметил, что принятый недавно закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, в тексте которого ничего не сказано о защите языков национальных меньшинств, приняли без консультаций с представителями меньшинств. Верховный комиссар ОБСЕ также добавил, что все вопросы, касающиеся использования госязыка в Украине, решаются "довольно жестко – не через систему стимулов и поощрений, которую мы хотели бы видеть, а через наказание".

По его словам, подразделение ОБСЕ, занимающееся темой языковой политики, работает над устранением некоторых искажений в ранее принятом законе, поэтому считает разумным создать механизм систематического взаимодействия. Он отметил, что этот механизм "позволил принимать во внимание озабоченность национальных меньшинств".

Говоря о языковой автономии Донбасса, верховный комиссар ОБСЕ отметил, что если стороны конфликта достигнут соглашение, то подразделение ОБСЕ готово содействовать урегулированию вопросов по языковой тематике, а также обеспечить необходимую экспертизу.

Как известно, закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля. Вскоре по инициативе России Совет безопасности ООН провел заседание по украинскому закону о госязыке, не приняв итогового заявления.

Позже Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Глава МИД Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

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Источник: korrespondent.net