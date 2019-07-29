Глава нацразведки США уходит в отставку

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс 15 августа уходит в отставку. Президент Дональд Трамп намерен назначить на его место конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа.

"Мне приятно сообщить, что я выдвигаю достопочтенного конгрессмена Джона Рэтклиффа из Техаса на должность директора Национальной разведки", - написал Трамп в Twitter.

Коутс поблагодарил президента Дональда Трампа и заявил, что доволен достижениями разведывательного сообщества США.

"Я доволен достижениями национальной разведки и более широкого разведывательного сообщества. Мы создали общее видение под названием IC 2025 и сосредоточили наши инициативы на том, чтобы наше разведывательное сообщество располагало наилучшими возможностями для решения проблем продолжающейся эволюции угроз, стоящих перед нашим народом", - заявил Коутс в своем письме об отставке, опубликованном рядом американских СМИ.

По его мнению, сейчас "разведывательное сообщество сильнее, чем когда-либо" и лучше подготовлено к встрече с новыми вызовами.

"Я благодарен Вам за предоставленную мне возможность возглавить разведывательное сообщество. Служение нашему государству в качестве директора Национальной разведки и в качестве члена вашей команды по нацбезопасности были отдельной привилегией", - говорится в письме Коутса Трампу.

"Как мы уже обсуждали ранее, я считаю, что пришло время для меня перейти к следующей главе моей жизни. Поэтому настоящим я подаю вам заявление об отставке 15 августа 2019", - заключил глава нацразведки.

Коутс занимал должность директора Нацразведки более двух лет и у него были разногласия с Трампом по поводу встречи с Путиным, а также Северной Кореи и Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сменить главу Нацразведки. Главным претендентом на данную должность является сенатор от Техаса Джон Рэтклифф. Именно его, по информации издания, Трамп намерен поставить во главе ведомства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net