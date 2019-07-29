Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2019, понедельник, 11:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
29. 07. 2019

Украина купит большую партию оружия у США - посол

Украина договаривается с США о контракте на закупку крупной партии летального оружия, который может быть реализован уже в этом году. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу.
 
 
"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия", - отметил дипломат.
 
Он не стал уточнять спецификации вооружений, однако подчеркнул, что это стало возможным "благодаря доверию к Украине, которой не было еще в 2015 году", а также изменениям украинского законодательства, которые сегодня реформировали эту сферу.
 
"Для того, чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю "в первую очередь", так 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92% ", - отметил посол.
 
Он также акцентировал, что в сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в Украине и Соединенных Штатах.
 
Ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что на украинских складах простаивает полученное от международных союзников военное оборудование.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.