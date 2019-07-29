Украина купит большую партию оружия у США - посол

Украина договаривается с США о контракте на закупку крупной партии летального оружия, который может быть реализован уже в этом году. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу.

"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован крупный проект закупки летального оборонительного оружия", - отметил дипломат.

Он не стал уточнять спецификации вооружений, однако подчеркнул, что это стало возможным "благодаря доверию к Украине, которой не было еще в 2015 году", а также изменениям украинского законодательства, которые сегодня реформировали эту сферу.

"Для того, чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю "в первую очередь", так 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92% ", - отметил посол.

Он также акцентировал, что в сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в Украине и Соединенных Штатах.

Ранее министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что на украинских складах простаивает полученное от международных союзников военное оборудование.

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Источник: korrespondent.net