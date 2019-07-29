Слуга народа претендует на все кресла в Кабмине

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и она заберет все министерские кресла. Об этом он сказал в интервью РБК Украина, которое было опубликовано в понедельник, 29 июля.

"Коалиция уже есть, монобольшинство", - сказал Герус. В то же время он не исключил присоединения к коалиции партии Голос, если эта политсила изъявит такое желание. Однако, на данный момент, партия Слуга народа претендует на все министерские кресла в новом правительстве.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти".

Однако, о каких именно комитетах идет речь, он не уточнил.

Монобольшинство слуг. Итоги выборов Рады

Как сообщалось, ЦИК обработал все электронные протоколы, согласно которым Слуга народа получает 254 места в Верховной Раде.

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Источник: korrespondent.net