В аэропорту Ташкента задержали мужчину с полукилограммом золота в желудке

Таможенники задержали в аэропорту Ташкента мужчину, пытавшегося провести в желудке более 400 граммов золота на сумму около 17 тысяч долларов, сообщили в понедельник, 29 июля, в пресс-службе государственного таможенного комитета Узбекистана.

По данным пресс-службы, в отношении гражданина Узбекистана, вылетавшего рейсом Ташкент-Дели и использовавшего "зеленый коридор", провели дополнительную таможенную проверку.

"В результате проверки с помощью современного сканирующего оборудования было обнаружено, что задержанный попытался в желудке незаконно вывезти 14 небольших самодельных слитков золота", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость изъятого золота весом 434 грамма составила более 150 миллионов сумов (около 17 тысяч долларов).

Напомним, в Барселоне мужчина спрятал полкило кокаина под париком. Странный внешний вид мужчины и нервозное поведение во время прохождения паспортного контроля не остались незамеченными правоохранителями.

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Источник: korrespondent.net