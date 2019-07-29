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29. 07. 2019

В Никополе под авто бросили гранату, есть раненые

В городе Никополь Днепропетровской области под автомобиль предпринимателя бросили гранату, два пассажира получили ранения. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на перекрестке Новикова и Коцюбинского.

"В результате взрыва пострадали два пассажира автомобиля, которые получили многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие лица находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

С места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранаты РГД-5.

Правоохранителям удалось установить подозреваемого в преступлении, его доставили в Никопольский отдел полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Cмотрите фотогалерею: В Никополе под авто бросили гранату, есть раненые

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина заменил дверной замок гранатой, что закончилось взрывом в многоэтажке.

Ранее сообщалось, что под Киевом девушка подорвалась на гранате, когда пыталась ее закопать.

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Источник: korrespondent.net

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