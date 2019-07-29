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29. 07. 2019

В Сумах прокурора поймали на взятке

Госбюро расследований завершило досудебное расследование в деле сумского прокурора, который требовал и получил взятку от обвиняемого, дело которого по апелляции прокуратуры было отправлено в суд уже в третий раз.  Об этом в понедельник, 29 июля, сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

"Деньги прокурор получил за заключение соглашения о признании виновности, согласно которой обвиняемый получит наказание, не связанное с лишением свободы. Речь идет о 3 500 долларов взятки (то есть примерно 95 тысяч гривен)", - сообщила Варченко.

Она также отметила, что в ходе досудебного расследования, проводимого следователями Центрального аппарата ГБР, выяснили, что прокурор брал взятку через адвоката обвиняемого, которому должен был денег. Таким образом он намеревался не только подзаработать, но и решить вопрос с долгом.

Теперь прокурору Сумской местной прокуратуры самому понадобятся услуги адвоката. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас обвиняемый изучает материалы дела, которые ГБР передало ему для ознакомления.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области начальника таможенного поста задержали на взятке. Чиновник брал "дань" за беспрепятственный пропуск товаров. А в Киеве на взятке задержали главного налогового ревизора.

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Источник: korrespondent.net

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