Глава райсуда Сум умер в спортзале

В Сумах умер глава Ковпаковского районного суда Олег Чернобай. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба суда.

"27 июля 2019 на 50 году остановилось сердце жизнерадостного, отзывчивого человека, высокопрофессионального судьи, мудрого и взвешенного руководителя, надежного коллеги и искреннего друга - главы Ковпаковского районного суда города Сумы Чернобая Олега Ивановича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чернобай был признанным авторитетом в судейском сообществе, справедливым и принципиальным судьей, честным и порядочным человеком.

Пресс-служба не называет причину смерти главы суда. Однако, по данным СМИ, Чернобай умер во время занятий в спортивном клубе Бетон в Сумах.

В 2017 году Чернобай участвовал в конкурсе в новый Верховный Суд. Тогда Общественный совет добропорядочности наложил вето на его избрание, мотивируя это тем, что кандидат последние несколько лет пользовался по доверенности семью автомобилями. При этом большинство дорогих машин ему были предоставлены тещей-пенсионеркой. Также общественники считали, что Чернобай незаконно четыре раза подряд избирался главой Ковпаковского суда, хотя законодательство запрещает занимать соответствующую должность более двух раз.

Напомним, в прошлом году умер одиозный судья Бобровник, который вел дело Насирова.

Позже стало известно, что 37-летний судья, которого обвиняли во взяточничестве, умер за рулем собственного автомобиля. В полиции сообщили, что обстоятельства смерти были естественными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net