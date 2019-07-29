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29. 07. 2019

В Донецкой области протестуют шахтеры

Работники шахты Капитальная в Донецкой области начали акцию протеста, требуя погашения долгов по зарплате. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Работники шахты Капитальная государственного предприятия Мирноградуголь (Донецкая область) сегодня начали акцию протеста", - написал он уточнив, что шахтеры перекрыли дорогу неподалеку от шахты Центральная, "чтобы их услышали и приняли все меры для решения их требований".

Несколько десятков сотрудников шахт стоят на пешеходном переходе и держат плакаты "Голодный шахтер - позор государству", "Господдержку угольной промышленности!".

Среди требований - погашение задолженности по зарплате и повышение ее уровня, обеспечение стабильной работы предприятия, решение вопроса охраны и техники безопасности, обеспечение углем для собственных нужд работников предприятия, искоренение коррупции в угольной отрасли.

По информации Волынца, на нескольких десятках госшахт задолженность по зарплатам составляет 661 млн гривен.

Как сообщалось, в начале июля Кабмин выделил миллиард гривен на поддержку госшахт.

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Источник: korrespondent.net

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