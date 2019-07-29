Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2019, понедельник, 12:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
29. 07. 2019

Зеленский назначил гендиректора СТБ своим внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерального директора телеканала СТБ, руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского своим внештатным советником. Соответствующий указ №557/2019 от 29 июля 2019 года опубликован на сайте главы государства в понедельник.

"Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в документе.

Владимир Бородянский с 2004 является генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia. Ранее он работал руководителем отдела управления медиа-активами Альфа-банка, отвечал за реализацию бизнес-проектов Новый канал, Наше радио и других.

На прошлой неделе Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря СНБО.

Также сообщалось, что Зеленский уволил семь глав райгосадминистраций.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.