СМИ назвали кандидатов на пост посла в США

На должность посла Украины в США рассматривают двух дипломатов, сообщает ВВС News Украина со ссылкой на источники.

По данным издания, послом в США может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции.

Среди возможных кандидатов также называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США. Однако сам он в комментарии журналисту назвал эту информацию "слухами".

Шамшур уже возглавлял посольство Украины в США в 2005-2010 годах.

Напомним, 19 июля президент Владимир Зеленский уволил 11 украинских послов, в том числе посла в США Валерия Чалого.

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Источник: korrespondent.net