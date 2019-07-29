Иран опубликовал видео захвата британского танкера

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обнародовал видео захвата британского танкера Stena Impero. На записи, которую опубликовало иранское новостное агентство Tasnim, видно, что рядом с кораблем идут катера с иранскими флагами, а высаживались военные на корму танкера с вертолета.

Также на записи продемонстрированы переговоры иранских военных с экипажем британского корабля F-236, который шел на помощь танкеру. Представители Ирана предупреждали, что проводят операцию и уже взяли танкер под контроль. При этом экипажу британского военного корабля настойчиво предлагалось не вмешиваться в происходящее.

F-236 Montrose– фрегат Королевского флота Великобритании. На момент захвата StenaImperoон находился в районе Ормузского пролива примерно в часе хода от танкера. Он мог взять иранские катера на прицел, однако получил приказ не вступать в конфликт.

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля в Ормузском проливе иранским Корпусом стражей исламской революции. Он шел под британским флагом и направлялся в город Эль-Джубайль в Саудовской Аравии. В Тегеране утверждают, что танкер задержали за нарушение сразу нескольких правил. Судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

Накануне стало известно, что в Персидский залив прибыл еще один британский военный корабль – фрегат Duncan присоединился к фрегату Montrose для сопровождения судов, идущих под британским флагом через Ормузский пролив.

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Источник: korrespondent.net