Уволен глава полиции Днепропетровской области

Глава Нацполиции Сергей Князев подписал указ об уволнении начальника управления в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Об этом сообщает пресс-центр Нациполиции в понедельник, 29 июля.

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий.

Напомним, уволить Глуховерю призвал президент Владимир Зеленский из-за скандала с его водителем. Причиной скандала стало опубликованное в сети видео с инцидентом, когда спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.

Инцидентом занялось Госбюро расследований. По их данным, во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил Глуховере. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

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Источник: korrespondent.net