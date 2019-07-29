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29. 07. 2019

Реестр украинских коррупционеров закрыли

Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

"Начиная с 14 августа 2018-го года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения в Украине насчитывал более 23,9 тысячи коррупционеров.

В Opendatabot отметили, что в настоящее время Национальное агентство по противодействию коррупции работает над созданием сайта с реестром коррупционеров, однако данный реестр не является открытым, а поэтому данные оттуда невозможно обработать автоматически.

"На наш запрос в НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится", - отметили в Opendatabot, добавив, что точная дата публикации остается неизвестной.

Напомним, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения заработал в Украине в начале февраля 2019 года.

Отметим, в 2018 году Украина заняла 120 место из 180 в мировом рейтинге Индекс восприятия коррупции, улучшив свои показатели на 10 пунктов по сравнению с 2017 годом. 

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Источник: korrespondent.net

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