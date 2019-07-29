В Одесской области "накрыли" склад с контрафактным алкоголем и сигаретами

В Болграде правоохранители разоблачили подпольный склад с безакцизными табачными и алкогольными изделиями. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области в понедельник, 29 июля.

Алкоголь и сигареты хранили на местном рынке, где, скорее всего, и реализовывали. Полицейские и пограничники изъяли почти пять с половиной тысяч пачек сигарет и более ста литров алкоголя молдавского производства.

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"По данному факту начато досудебное следствие в рамках уголовного производства по статье "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" Уголовного кодекса Украины. Устанавливается круг лиц, причастных к указанному правонарушения" – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что под Винницей изъяли 5 тысяч литров поддельного алкоголя мировых брендов. Грузовой автомобиль MAN одной из почтовых служб перевозил под видом посылок фальсифицированные алкогольные напитки.

Напомним, в Никополе производили поддельную водку в промышленных масштабах. В течение одной "рабочей смены" в подпольном цехе производили более четырех тысяч бутылок алкогольного суррогата.

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Источник: korrespondent.net