Экс-глава Госохраны после отставки купил авто почти за четыре миллиона

Бывший начальник управления Государственной охраны Валерий Гелетей после своей отставки купил новый Mercedes G63 AMG. В электронной декларации он указал, что соответствующий автомобиль стоит 3,7 млн гривен, сообщает Страна.

"В право собственности Гелетей вступил 10 июля. Автомобиль был выпущен в 2019 году, а купил его Гелетей не в автосалоне, а у частного лица. Продавцом указана Семергей Людмила Викторовна", – говорится в сообщении.

При этом журналисты отмечают, что бывшему начальнику управления Государственной охраны удалось купить Gelandewagen за почти вполовину меньшую стоимость, чем просят за такую модель на авторынке.

В частности, новый Mercedes-Benz G63 AMG стоит не менее 6 млн гривен.

Напомним, начальник Госохраны Гелетей подал в отставку 22 мая. Гелетей решил написать рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку не мог оставить свое подразделение в преддверии такого события.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net