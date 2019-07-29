Зеленский и Трамп. Готовятся к встрече, посла нет

Владимир Зеленский пытается перезагрузить отношения Украины с ключевым международным партнером – США.

Сам Зеленский уже несколько раз лично общался с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Трамп поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах и с успехом его партии Слуга Народа на выборах парламентских.

Вместе с тем, по данным СМИ, в Вашингтоне уже забраковали три кандидатуры нового посла Украины, не понятны пока и сроки визита Зеленского в Америку.

Корреспондент.net разбирался, что происходит в украино-американских отношениях.

Телефонный разговор

Последний раз по телефону Зеленский и Трамп поговорили 25 июля. Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических выборов, а Зеленского - с уверенной победой партии Слуга народа.

Самое интересное в сообщении пресс-службы президента Зеленского о разговоре с Трампом –глава Белого Дома “убежден, что новая украинская власть сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США”.

Речь может идти о продолжении Украиной расследований, в которых фигурирует потенциальный соперник Трампа на президентских выборах-2020 Джозеф Байден.

Организация визита

О том, что Зеленский собирается с визитом в Вашингтон разговоры идут уже давно. Однако, конкретная дата его поездки до сих пор неизвестна.

26 июля украинский президент встретился со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Глава государства поблагодарил американскую сторону за последовательную поддержку Украины и усилия США, направленные на достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

Зеленский обсудил с представителями администрации США "текущую ситуацию в зоне проведения операции объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств вокруг Станицы Луганской".

Кроме того, во время встречи шла речь и о организации визита Зеленского в Штаты. Волкер уточнил, что США и Украина продолжают подготовку поездки украинского президента. Также Волкер заявил, что Соединенные Штаты не выдвигали никаких условий Украине, чтобы визит Зеленского в Вашингтон состоялся.

"Во-первых, нет никаких условий. Приглашение остается в силе, президент Трамп подтвердил это приглашение президенту Зеленскому в четверг (25 июля), и мы с нетерпением ожидаем, чтобы приветствовать президента Зеленского в Соединенных Штатах", - подчеркнул Волкер.

"Мы хотим разработать повестку дня, чтобы эта встреча была как можно более продуктивной", - добавил он.

По словам Волкера, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор и другие американские дипломаты поддерживают тесный контакт с командой Зеленского, чтобы разработать этот порядок дня.

Волкер добавил, что дипломаты США со своей стороны также "хотели бы, чтобы и Трамп в будущем посетил Украину", но это очень сложный вопрос.

Посольство не у дел

При этом, известно, что посольство Украины в США организацией Визита Зеленского в Штаты не занимается.

"Мы помогали организовать переговоры представителей президента в Вашингтоне, в частности секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака, которые взяли на себя вопросы подготовки визита президента", – рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, который завершает свою каденцию в Вашингтоне.

"Посольство выполняет все поручения, но очевидно, что вопрос о содержании визита надо задавать теперь Офису президента", – добавил посол.

Чалый, который завершает свою каденцию в Вашингтоне, доложил Зеленскому лично, чтобы украинская сторона имела "сильную переговорную позицию" перед встречей в Вашингтоне.

По его словам, неотложные вопросы двустороннего взаимодействия, которые целесообразно обсудить в США в первую очередь, "касаются дальнейшего нашего взаимодействия в военно-техническом сотрудничестве, включая закупку вооружений, сотрудничество в энергетической сфере".

"Это также решения некоторых проблемных вопросов в космической отрасли", – рассказал дипломат.

Он отметил, что это и вопрос о дальнейшем обеспечения двухпартийной поддержки Украины со стороны республиканцев и демократов, "учитывая достаточно непростой период перед президентскими выборами в США".

Поиски нового посла

Новым послом Украины в США может стать дипломат Олег Шамшур, который сейчас возглавляет украинское диппредставительство во Франции, сообщает " ВВС News Україна.

По данным издания, Шамшур в эти дни как раз находится в Киеве. Шамшур - кадровый дипломат, он уже возглавлял посольство Украины в США в 2005-2010 годах.

Среди возможных кандидатов также называют посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко - он кадровый дипломат и работал в посольстве Украины в США. Однако сам он назвал эту информацию "слухами".

Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении посла Украины в США Валерия Чалого. Он был назначен на должность бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2015 году.

Источник: korrespondent.net