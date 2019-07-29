В Японии разрешили выращивать эмбрионы животных с клетками человека

Правительство Японии решило оказать поддержку ученому, работающему над созданием эмбрионов животных, содержащих клетки человека. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Отмечается, что биолог Хиромицу Накаучи хочет создать человеческую поджелудочную железу у грызунов, таких как крысы и мыши. Его исследовательская группа планирует добиться создания животных с органами из человеческих клеток, которые можно было бы пересаживать людям.

"Наконец, мы можем начать серьезные исследования в этой области после 10 лет подготовки. Мы не ожидаем немедленного создания человеческих органов, но это позволяет нам продвигать наши исследования, основываясь на ноу-хау, накопленных нами до этого момента", — отметил он.

Сначала группа исследователей проекта планируют выращивать эмбрионы мышей двухнедельного возраста. После этого они перейдут на эмбрионы крыс, увеличив им срок жизни до 15 дней, а потом будут добиваться разрешения на выращивание эмбрионов свиней 70-дневного возраста.

Ранее подобных экспериментов не проводили в Японии. Расширенные правительством руководящие принципы позволяют проводить исследования только при условии принятия всех мер по предотвращению рождения существа с человеческой составляющей.

Ранее сообщалось, что ученые хотят запустить человеческую кожу на Марс.

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Источник: korrespondent.net