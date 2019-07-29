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29. 07. 2019

Из Украины выдворили россиянина, осужденного на 14 лет

Украинские правоохранители выдворили в Россию гражданина РФ, осужденного на 14 лет лишения свободы за убийство. Об этом сообщает МВД Украины в понедельник, 29 июля.

"26 июля работниками миграционной службы вместе с полицейскими и сотрудниками Службы безопасности по решению Хмельницкого горрайонного суда в принудительном порядке выдворили в страну происхождения гражданина РФ через государственную границу в пункте пропуска Сеньковка (Черниговская область)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что еще в 2006 году суд Крыма приговорил россиянина к 14 годам тюрьмы по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.115 УК Украины). Сотрудники миграционной службы идентифицировали иностранца через генконсульство РФ во Львове и получили свидетельство на возвращение его в страну происхождения.

Мужчине запрещен въезд в Украину сроком на пять лет.

Cмотрите фотогалерею: Из Украины выдворили россиянина, осужденного на 14 лет

На прошлой неделе в Винницкой области суд принял решение принудительно выдворить за пределы страны двух россиян. Они были нелегальными мигрантами.

А в начале июня пограничники не пустили в Украину россиянку из-за публикаций в соцсетях. Также в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного посещения Крыма.

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Источник: korrespondent.net

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