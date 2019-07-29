Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским

Отец Екатерины Гандзюк заявил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и результат разговора показался ему обнадеживающим. Об этом Виктор Гандзюк сказал в интервью ВВС Украина, которое было опубликовано в понедельник, 29 июля.

"Мы встречались с Зеленским. Но поскольку встреча была не для пиара, то единственное, что скажу - она ​​была обнадеживающей", - сказал Гандзюк.

Он также выразил надежду, что новому президенту хватит политической воли на то, что не сделал его предшественник.

"Мы встретились с Порошенко - по его инициативе... Я ему сказал: Петр Алексеевич, я не прошу, чтобы вы их осудили, но мы считаем, что вы должны освободить их от должностей, они не должны руководить областью, и исключить из партии. Петр Алексеевич не прислушался и они остались, а следствие начало тормозиться", - сказал отец погибшей активистки.

Вместе с тем он отметил, что после скандала, связанного с причастностью чиновников к смерти Гандзюк, в Украине сократилось количество нападений против активистов.

Напомним, на прошлой неделе, после новостей об остановке следствия по Мангеру, активисты обратились к президенту с просьбой повлиять на действия Генпрокуратуры.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина.

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Источник: korrespondent.net