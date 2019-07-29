Портнов рассказал о допросе в ГПУ

Генпрокуратура допросила по делу Майдана заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Громадське.

Отмечается, что допрашивать его должны были в качестве свидетеля злоупотребления властью правоохранителями и организации умышленных убийств по делу о препятствовании Евромайдану в ноябре 2013 - феврале 2014 годов.

"Следователи устанавливали, что было 18, 20, 21 февраля. По всем этим фактом я уже неоднократно давал показания. Допрос прошел в теплой дружественной обстановке ", - сказал Андрей Портнов выйдя из ГПУ.

По его словам, сегодня состоялось два допроса по делу Майдана, в котором он фигурирует как свидетель. Он также отметил, что допросы считает попыткой его запугать.

"Я думаю, что поскольку я уже на эту тему давал ответы и сейчас меня снова спросили - основной целью было отвлечь меня и дать мне сигнал, чтобы я возможно сбавил тему по Порошенко. Тему мы не убавим - усилим. Запугивать нас не нужно ", - сказал экс-чиновник.

Кроме того, Портнов обвинил спикера Рады Андрея Парубия и директора департамента спецрасследований Сергея Горбатюка в организации преступной группировки. По словам Портнова, основной целью деятельности Горбатюка является "уход от ответственности тех, кто причастен к массовым убийствам на Майдане".

Напомним, в мае 2019 года ГБР по заявлению Портнова завело дело на Порошенко. Расследование касается событий 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли пытались пройти Керченский залив и были остановлены вооруженными силами России.

Как сообщалось, экс-соратник Януковича Андрей Портнов, который более пяти лет назад покинул Украину, в мае вернулся в страну. По возвращении он заявил, что "пора строить и восстанавливать".

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Источник: korrespondent.net