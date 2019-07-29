РФ впервые развернула ракетный комплекс в Арктике

На Северном флоте РФ в Арктике в понедельник, 29 июля, заступил на боевое дежурство первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) Панцирь-С. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Первый в Кольском соединении ПВО Северного флота дивизион, оснащенный ЗРПК Панцирь-С, заступил на опытное боевое дежурство по защите воздушного пространства главной базы флота", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с учетом сложного рельефа местности на Кольском полуострове, где дислоцированы основные силы Северного флота, Панцирь-С является наиболее действенной системой, обеспечивающей противовоздушную оборону военных объектов и гарантированное поражение в том числе малоразмерных воздушных целей.

Комплексы Панцирь-С поступили на флот в конце 2019 года. Уточняется, что большинство операторов комплексов, заступивших на опытное боевой дежурство, имеют практический опыт боевого применения во время командировок в Сирию.

Напомним, в октябре 2018 года американский атомный авианосец Гарри Трумэн впервые за последние 30 лет пересек Северный полярный круг и вошел в Арктику.