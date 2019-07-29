В больнице Винницы скончался спасатель ГСЧС

В Литинском районе произошел сильный пожар. После его тушения скончался сотрудник управления ГСЧС в Винницкой области Анатолий Слободянюк, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 29 июля.

Накануне вечером была получена информация о возгорании сухой травы возле села Рыбачье. Примерно через два часа огонь на площади 3,5 га был потушен.

"После ликвидации пожара у пожарного-спасателя из села Якушинцы Слободянюка Анатолия Григорьевича ухудшилось самочувствие, после чего ему была вызвана карета скорой помощи. Она была оперативно направлена в медицинский центр Винницы. В 23:15 спасатель скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения", – говорится в сообщении.

Причину смерти бойца ГСЧС устанавливает следствие.

На прошлой неделе в Житомирской области во время сбора пшеницы в поле загорелся комбайн. Спасателям удалось ликвидировать пожар, однако все горючие части комбайна уничтожены огнем.

Также стало известно, что на Закарпатье сожгли отельный комплекс депутата районного совета.

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Источник: korrespondent.net