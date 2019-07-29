В "ЛНР" осудили на 12 лет "агента" СБУ

Так называемый "верховный суд" "ЛНР" приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за то, что он якобы передавал СБУ сведения, составляющие "государственную тайну". Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на луганское "МГБ" в понедельник, 29 июля.

Утверждается, что у мужчины был псевдоним "Швед". Сепаратисты заявляют, что житель Луганска Секацкий Д.В. добровольно согласился на сотрудничество с СБУ и якобы за деньги предоставлял секретные сведения о частях "народной милиции ЛНР".

"Он также проводил фотографирование участков границы между "Луганской народной республикой" с Российской Федерацией, фиксировал прибытие колонн с гуманитарным грузом из России и посредством приложения Viber передавал списки "государственных номеров автомобилей"", – говорится в сообщении

В итоге "суд" квалифицировал действия Секацкого суд как "государственную измену в форме шпионажа".

Ранее в "ЛНР" осудили на 12 лет мужчину, сдавшего сепаратиста в СБУ. Николай Полозов якобы вывез на подконтрольную ВСУ территорию своего "товарища по ополчению" Василия Крята.

Также в "ЛНР" женщину посадили на 12 лет за "госизмену". Она якобы выдала представителям "иностранной разведывательной организации сведения, составляющие государственную тайну".

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Источник: korrespondent.net