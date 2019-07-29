В Украину вернули собаку Джесси, которая находилась вместе с экипажем буксира Яны Капу во время захвата судна в ноябре 2018 года. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили адвокаты Николай Полозов и Анастасия Георгиевская на своих страницах в Facebook.

"Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой", - написал Полозов.

Он отметил, что о собаке практически сразу после встречи с адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира Яны-Капу, которые попросили ее найти и постараться вернуть домой.

Несколько месяцев ушло на поиски собаки и договоренностт с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя".

Анастасия Георгиевская сообщила, что собаку забрала семья моряка Чулибы.

"Собачка Джесси, 25 член команды военнопленных украинских моряков дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка домой", - написала она.

Отмечается, что в момент захвата украинских моряков, Джесси было три месяца. Животное заметили не сразу, все это время она находилась у сотрудников пограничной службы РФ в Керчи. При чем одного из них, по его признанию, укусила за ногу.

Cмотрите фотогалерею: В Украину вернули собаку захваченных в Керченском проливе моряков

Напомним, 17 июля всем 24 украинским морякам продлили арест на три месяца. В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с его материалами.

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Источник: korrespondent.net