Подозреваемый по делу Гандзюк нарушил условия домашнего ареста

Игорь Павловский, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, нарушил условия домашнего ареста и посетил футбольный матч Динамо-Шахтер в Одессе. Об этом сообщают активисты движения Кто заказал Катю Гандзюк? на странице в Facebookв понедельник, 29 июля.

"Знакомьтесь, это - организатор убийства Кати Гандзюк - Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", - сказано в публикации сообщества.

Активисты напомнили, что Павловского выпустили под домашний арест из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

Фото с футбольного матча 28 июля выложил экс-депутат Херсонского горсовета от Партии регионов Сергей Герасимюк.

Напомним, что 2 мая подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет.

Также стало изветно, что отец Гандзюк встретился с Владимиром Зеленским. Отец погибшей не стал распространяться о подробностях, но назвал встречу "обнадеживающей".

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Источник: korrespondent.net