Спецназ, пересчет, трупы. Борьба на выборах Рады

После голосования на внеочередных парламентских выборах прошла уже неделя. А окончательных результатов все еще нет. Более того, в ряде регионов продолжается борьба. В дело вступили суды, которые начинают принимать решения о пересчете голосов.

Корреспондент.net собрал глобальные проблемы с выборами.

Пересчет голосов

В округе №69 в Закарпатье на выборах победил действующий народный депутат Виктор Балога.

Представителя партии Слуга Народа Эдгара Токаря он обошел на 798 голосов.

В Слуге Народа решили обжаловать результат, Балога сам согласился на пересчет голосов. Окружная избирательная комиссия 24 июля приняла постановление о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 133 избирательных участках в этом округе. На ряде участков начали пересчет, но вмешалась Центральная избирательная комиссия и остановила его.

ЦИК обязала окружком безотлагательно установить итоги голосования на округе №69 и безотлагательно транспортировать их и другую установленную законом избирательную документацию в Киев.

Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 округа с центром в Бродах, где победил кандидат от Европейской солидарности Михаил Бондарь.

Суд рассматривал иск кандидата от Слуги народа по 119 округу Ореста Кавецкого и другого кандидата по этому же округу, самовыдвиженца Виталия Кравчука.

Партия Европейская солидарность заявила, что пересчет голосов на округе абсолютно безосновательный.

“Решение Львовского административного суда о совершенно безосновательном пересчете голосов в 119-м избирательном округе - это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука”, - заявили в партии.

По данным Центральной избирательной комиссии, Бондарь, который был депутатом Верховной Рады 8 созыва, набрал 15,57%. Кандидат от Слуги народа, предприниматель Орест Кавецкий отстал от него на 140 голосов и набрал 15,39%.

Гражданская сеть ОПОРА называла 119 округ среди тех, где на волеизъявление граждан повлияла технология двойников. Так, самовыдвиженец Виталий Кравчук, который является председателем правления общественной организации Слуга народа Украины, получил поддержку 2398 избирателей.

Самый проблемный округ

Одномандатный избирательный округ №64 с центром в Коростыне Житомирской области по праву может считаться самым проблемным на выборах. 22 июля именно в этом округе впервые Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов.

На округе победил народный депутат 8 созыва, член фракции БПП, самовыдвиженец Владимир Арешонков.

По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, тогда как кандидат от Слуги народа Вячеслав Сигачов - 26,83%. Нардеп 8 созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.

28 июля Житомирский окружной административный суд обязал пересчитать голоса на всех избирательных участках округа.

Суд удовлетворил иск доверенного лица кандидата от партии Слуга народа Вячеслава Сигачова. В ходе заседания Сигачов заявил об угрозах своей семье. "Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов", - сказал он.

Также на округе было совершено резонансное убийство. 26 июля близ села Липляли Малинского района Житомирской области – возле автотрассы Киев – Ковель, обнаружено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз. Тело Обихода нашли в лесопосадке – оно было присыпано землей. Перед смертью его раздели почти догола, на голову натянули пластиковый мешок.

По данным издания Страна.uа, Илья Обиход пропал 28 июня после того, как помог противникам в 64 округе нардепа Пашинского подобрать клонов-однофамильцев – Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского. Однако оба однофамильца сняли свои кандидатуры 26 июня без объяснения причин. По информации Страны, с обоими якобы "жестко" пообщались люди из охраны Сергея Пашинского.

Знакомые Ильи Обихода также заявили изданию о своих подозрениях по поводу его пропажи – у них были опасения, что Француза убили люди, которые работают на Сергея Пашинского в отместку за клонов.

Сам Пашинский заявил, что не знает никакого Француза и никогда с ним не пересекался. “Я прошу руководителя Национальной полиции Сергея Князева взять расследование этого преступления под свой контроль, и как можно скорее дать обществу ответы относительно обстоятельств этого убийства", - написал нардеп в своем Facebook.

Маленький разрыв

Округ №54 в Житомирской области не единственный, на который пришлось отправлять спецназ.

В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50.



В Покровске местные жители устроили акцию протеста из-за возможных фальсификаций. К окружной избирательной комиссии начали подносить палатки и шины. В итоге на округе победил кандидат от Оппозиционного блока, действующий мэр Покровска Руслан Требушкин. а Требушкина проголосовали 30,29% избирателей. Его ближайший соперник самовыдвиженец, городской голова Доброполья, Андрей Аксенов получил 29,97% голосов.

Требушкин победил с разницей в 209 голосов: за него проголосовали 19 795 человек, а за Аксенова — 19 589.

Брат лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука Сергей судится с Центральной избирательной комиссией и председателем избиркома в округе №105 Луганской области, где уступил место в Раде кандидату от Оппозиционного блока.

“"Оппозиционная платформа - За жизнь" взяла более 62% (на округе), а я даже половины не набрал. А моя фамилия, между прочим, Медведчук. Меня знает почти каждый житель этого города. Допустим, сначала лично никто не знал, но все знают моего брата, передают привет: пусть брат держится, мы хотим мира, мы его поддерживаем. В таком случае, получается, что кто-то извне приехал и проголосовал против? Ну как еще можно это объяснить?”, - жалуется проигравший Медведчук.

По данным ЦИК, брат Медведчука проиграл руководительнице направление по устойчивому развитию ООО ДТЭК Энерго Виктории Гриб. Разница между кандидатами составила всего 369 голосов.

Источник: korrespondent.net