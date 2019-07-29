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29. 07. 2019

СМИ заявили о возрождении "Исламского государства"

Террористическая группировка "Исламское государство" продолжает нападения и собирает силы для новой масштабной атаки. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет Лента со ссылкой на Al Masdar News.

Как сообщается, за последние две недели боевики усилили масштаб и число атак на сирийские правительственные силы вблизи города Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. В частности, 27 июля в результате нападения террористов на позиции армии несколько военных погибли. Кроме того, члены группировки активно атакуют позиции курдов в провинции Хасеке.

Источник в сирийских силовых структурах указал, что подобные нападения не случайны. По его словам, ИГ проводит перегруппировку и готовится к серьезной кампании, чтобы вернуть под свой контроль часть территорий. При этом отмечается, что военные знают о планах боевиков, однако проблема заключается в географии региона: джихадистам на руку наличие гор и пещер в пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор и Хомс.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Он объяснил свое решение окончательной победой над террористами ИГ. 

Позже глава Госдепа Майк Помпео уточнил, что США уничтожили 99% сил ИГ на сирийской территории.

В конце марта 2018 года ополченцы из Сирийских демократических сил объявили об освобождении последней территории, удерживаемой ИГ.

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Источник: korrespondent.net

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