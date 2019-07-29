"Слуга народа" Беленюк "увеличил" прожиточный минимум в 15 раз

Чемпион мира по греко-римской борьбе и будущий народный депутат Жан Беленюк ошибся с суммой прожиточного минимума, отвечая на вопрос журналистов. Об этом сообщает портал LB.ua в понедельник, 29 июля.

Беленюк заявил, что будет работать в комитете по вопросам социальной политики.

"Я уже нахожусь в комитете по вопросам соцполитики, где буду заниматься вопросами спорта и молодежи", - сказал Беленюк.

Говоря о зарплате депутата, политик упомянул прожиточный минимум.

"Мне называли разные суммы. Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен", - сказал Беленюк.

С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривен, минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады - 4173 грн.

Ранее сообщалось, что новый состав Рады моложе предыдущего на семь лет - средний возраст депутатов нового созыва составил 41 год.

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Источник: korrespondent.net