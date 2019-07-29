В Кабмине планируют создать "гуманитарное" министерство

В новом правительстве планируют создать министерство по гуманитарной политике, которое объединит министерство культуры, молодежи и спорта, и информполитики. Об этом заявил, считает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Интерфакс-Украины, опубликованном в понедельник, 29 июля.

"Мы считаем, что должна быть не просто информационная стратегия – речь идет о большой гуманитарной сфере. Сейчас нарабатывается стратегия в отношении объединенного министерства, куда войдут министерства культуры, молодежи и спорта, информационной политики", - сказал он.

Тимошенко отметил, что информационная политика "не может существовать сама по себе".

"Это больше гуманитарная сфера, откуда информполитика и может черпать значительную часть месседжей. Нельзя построить только верхний кубик. Гуманитарная политика – это отношение к людям, отношение людей к власти. Мы в этом видим задачу. А информационно уже нужно это доносить. Поэтому мы думаем, что необходимо объединить эти министерства", - пояснил он.

Ранее в Офисе президента сообщали, что реформа Кабмина будет предусматривать сокращение министерств.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net