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29. 07. 2019

В Первомайске починили дороги: люди решили, что к ним едет Зеленский

Около сотни жителей Первомайска пришли в центр города встречать президента Владимира Зеленского, который якобы должен был приехать. Об этом сообщает сайт Новости N в понедельник, 29 июля.

Инцидент произошел в субботу, 27 июля. Один из жителей города разместил фото ремонта дороги и поинтересовался: что это такое произошло, что вдруг начали латать дыры на проезжей части?

В комментариях кто-то предположил, что возможно должен приехать глава государства, потому что другого объяснения действиям городской власти жители Первомайска не нашли. Позже появилась даже точная дата "планируемого визита" - 27 июля.

Информация быстро обрастала всевозможными слухами, ее передавали из уст в уста, и она распространилась в городе. В результате около сотни жителей Первомайска пришли в субботу "на встречу с президентом".

В этот день Зеленский находился в Одессе, и визит в Первомайск у него запланирован не был. Люди прождали несколько часов и разошлись.

 
 

Напомним, что 27 июля Зеленский побывал в Одессе, где посетил съемки Лиги смеха.

Также сообщалось, что Андрей Богдан сфотографировался с Зеленским и Кошевым и подписал снимок "президент, голова ОПУ и премьер-министр".

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Источник: korrespondent.net

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